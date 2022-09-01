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Эстония пообещала запретить въезд большинству россиян «в течение недель»

Эстония стремится ограничить въезд россиянам, в страну за последние полгода прибыло «огромное количество» граждан России, заявил глава МИД Урмас Рейнсалу. Мера не коснется дипломатов и тех, кто въезжает по гуманитарным причинам

Власти Эстонии вместе с соседними странами намерены в ближайшие несколько недель принять меры, согласно которым большинство россиян не смогут въехать на территории этих государств, заявил агентству Reuters глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

Для принятия подобных процедур понадобится «определенное время», но, по мнению Рейнсалу, запрет необходим, «учитывая огромное количество российских граждан», въезжающих в Эстонию. За последние шесть месяцев, со слов министра, в страну с населением 1,3 млн человек въехали 300 тыс. россиян.

«Я был бы очень рад [принятию] решения в ближайшие дни, ближайшие недели, когда мы в полном соответствии с шенгенскими визовыми правилами запретим въезд на наши территории людям из Российской Федерации, независимо от того, есть ли у них шенгенская виза, выданная Эстонией или другой страной Шенгенского соглашения», — сказал он.

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Эстонский министр заверил, что запрет не коснется тех россиян, кому въезд необходим по гуманитарным, семейным или медицинским причинам, и дипломатов.

Рейнсалу заявил, что ограничение на въезд необходимо по соображениям безопасности. Ранее 31 августа глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель также сказал, что за последние полгода россиян, пересекающих границу со странами ЕС, стало больше, а это является «угрозой безопасности» (26 августа агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отчиталось, что с начала боевых действий на Украине 24 февраля в страны ЕС въехали почти 1 млн россиян, большинство — в Финляндию и Эстонию). Вместе с тем Боррель призвал продолжить выдачу въездных документов «определенным группам россиян».

31 августа главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам России, так как несколько государств не поддержали эту меру, но вместо этого решили приостановить соглашение об упрощенной выдаче въездных документов. Это будет означать увеличение сроков оформления виз и величины визового сбора (с €35 до €80). Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Замглавы МИД Александр Грушко пообещал, что «нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий».

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Позже Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили, что рассмотрят возможность ввести на национальном уровне запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств гражданам России и Белоруссии с визами любой страны ЕС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония запрет на въезд визы шенгенские визы
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