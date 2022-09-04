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RT сообщил о попадании съемочной группы под обстрел в Запорожской области

Журналисты телеканала Russia Today попали под обстрел в районе города Васильевка в Запорожской области, никто из них не пострадал, сообщается в Telegram-канале RT.

«Националисты открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида». Также использовали разведывательный дрон», — говорится в сообщении.

В составе группы были военный корреспондент Алексей Репин и оператор Руслан Бабкин, они переждали обстрел в подвале разрушенного дома, а затем покинули линию соприкосновения.

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Это не первый случай, когда журналисты телеканала оказываются под обстрелом в зоне спецоперации. Месяц назад другой военкор RT, Андрей Филатов, получил осколочное ранение в районе Авдеевки в ДНР.

Представители других российских и зарубежных СМИ также попадали под удары. В начале июля ассистент оператора телеканала «ТВ Центр» Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений, находясь в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Во второй половине июля вблизи Лисичанска (ЛНР) под обстрел попали журналисты немецкой газеты Bild. Репортер Пауль Ронцхаймер пытался вместе с фотографом и еще одним журналистом выехать из города, когда их автомобиль был обстрелян. Журналисты не пострадали.

Теги
Russia Today обстрел журналисты под обстрелом Запорожская область
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