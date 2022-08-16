Под Донецком погибла журналистка и активистка «Другой России» Сулейманова

Земфира Сулейманова (Фото: adirect / Telegram)

Под Донецком погибла российская журналистка Земфира Сулейманова, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По сообщению СЦКК (Совместный центр координации и контроля. — РБК) ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения — репортер телеканала RT. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», — написал он.

Позже в представительстве ДНР в СЦКК уточнили ТАСС, что машина, в которой ехала корреспондентка, взорвалась на противотанковой мине.

Координатор незарегистрированной партии «Другая Россия имени Э.В. Лимонова» Михаил Аксель сообщил ТАСС, что речь идет о волонтере и журналисте Земфире Сулеймановой. «Она занималась гуманитарной помощью на Донбассе, в частности развозила продуктовые наборы, лекарства», — пояснил он.

Водитель автомобиля выжил, а девушка скончалась в больнице от ран.

В середине июня на Украине погиб военный журналист Сергей Постнов. Он работал редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также редактором в журнале «На боевом посту». Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова. Причину смерти не сообщили.

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23 марта в Киеве погибла журналистка The Insider (признан Минюстом иноагентом) Оксана Баулина. Вместе с ней при ракетном обстреле погиб еще один человек, а двое получили ранения. В конце апреля в украинской столице также во время обстрела погибла журналистка «Радио Свобода» (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов) Вера Гирич.