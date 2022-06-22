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Военная операция на Украине ,  
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Журналисты немецкой Bild попали под обстрел вблизи Лисичанска

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел вблизи Лисичанска. Об этом сообщается на сайте издания (сайт заблокирован по требованию Роскомнадзора).

По информации газеты, репортер Пауль Ронцхаймер пытался вместе с фотографом и еще одним журналистом выехать из города, когда их автомобиль был обстрелян. Журналисты не пострадали.

На сайте газеты опубликовано видео с журналистом, прячущимся на заднем сиденье автомобиля. Звучат выстрелы. Затем журналист показывает разбитое боковое окно. На следующих кадрах видно, что на лобовом стекле машины есть табличка с надписью «пресса».

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В начале июня на востоке Украины, в Северодонецке, под обстрел попали журналисты RT и Reuters. По словам журналиста RT, обе группы двигались на гражданских автомобилях; обстрел, по его словам, вели прицельно, корректируя траекторию с беспилотника.

Он рассказал, что водитель, сопровождавший журналистов Reuters, погиб на месте, а сами журналисты госпитализированы. В агентстве подтвердили эту информацию.

Теги
журналисты Bild Украина обстрел Военная операция на Украине

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