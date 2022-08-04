СК расследует ранение корреспондента RT в районе Авдеевки

Следственный комитет России проведет расследование по факту ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки, сообщает ведомство в Telegram.

Сам Филатов рассказал, что его зацепило осколком, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.

«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — пояснил он.

Также СК установит причастных к расстрелу российских военнопленных в районе Черниговщины. Ведомство уточняет, что кадры расстрела появились в одном из Telegram-каналов. По данным СК, видео снято в конце марта — начале апреля. «Высказывается предположение, что к преступлениям причастны боевики из «Правого Сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен)», — говорится в сообщении ведомства.

18 июля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики взяли Авдеевку в полукольцо и перекрыли дорогу в Константиновку в двух местах. В конце мая он говорил, что военные ДНР не войдут в город, пока он не будет полностью блокирован.

На территории Авдеевки расположен Авдеевский коксохимический завод (входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова), он занимает территорию более 340 га, имеет 84 км внутризаводских подъездных железнодорожных сетей.

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По словам Басурина, именно с территории завода украинские военные ведут обстрел Ясиноватой и Донецка, которые контролируют силы ДНР. По словам Басурина, силы народной милиции ДНР планируют для начала «закрыть логистику» и только после этого «беседовать» с ВСУ.