Минобороны рассказало о проблемах ВСУ из-за тувинских связистов у России
Украинские военные не могут расшифровывать радиоперехваты, поскольку в российской армии связистами работают тувинцы, в работе они говорят на родном языке, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», — рассказал инструктор отделения связи Николай Чамьян.
Это Минобороны назвало «тувинским феноменом».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В спецоперации на Украине с российской стороны участвуют представители различных народов России. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно сообщал о действиях бойцов подразделений «Ахмат» во время боевых действий на территории ДНР и ЛНР.
3 августа глава Луганской народной республики Леонид Пасечник присвоил Кадырову звание Героя ЛНР и поблагодарил жителей Чечни за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами». Такую же награду получил секретарь чеченского Совета безопасности и экс-глава полиции республики Апты Алаудинов, которого Кадыров называл ответственным за «луганское направление». Кроме того, за участие в спецоперации Алаудинов был удостоен звания Героя России.
Кадыров отмечал, что и российский президент Владимир Путин, и глава Минобороны Сергей Шойгу высоко оценивали действия чеченских военных в Донбассе.