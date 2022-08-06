Кадыров заявил, что обсудил с Путиным действия бойцов из Чечни в Донбассе
Помимо социально-экономической ситуации в Чеченской Республике ее глава Рамзан Кадыров обсудил с президентом Владимиром Путиным действия чеченских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Президент высоко оценил их боевые заслуги и отметил вклад во взятие под контроль территорий Луганской народной республики, заявил Кадыров в Telegram.
«Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет», — написал глава Чечни.
Также он рассказал, что доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, Путин в свою очередь высоко оценил достижения республики в этом направлении. Кадыров добавил, что в Чечне «имеется положительная динамика» в развитии туристической отрасли и вопросе инвестиционной привлекательности региона, чем интересовался президент.
Ранее о том, что Путин встретился с Кадыровым после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 5 августа в Сочи, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам глава Чеченской Республики до этого рассказал, что во время переговоров российского и турецкого президентов лично познакомился с министром обороны Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.
По словам Кадырова, в ходе неофициальной беседы они пришли к единому мнению о необходимости налаживания сотрудничества между Турцией и Чечней.
Чеченские военные отправились на Украину немногим позже начала военной операции, впоследствии Кадыров не раз сообщал о поехавших туда добровольцах. Глава Чечни заверил, что они будут проходить наиболее горячие точки. Он неоднократно сообщал об их действиях в рамках военной операции. После взятия территорий Луганской области Украины под полный контроль российских военных и сил республик Донбасса глава ЛНР Леонид Пасечник удостоил Кадырова звания героя республики и поблагодарил чеченцев за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами».
До этого, в марте, спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. А в конце июля президент наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».