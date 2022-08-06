Кадыров заявил, что обсудил с Путиным действия бойцов из Чечни в Донбассе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ Политика, 15:48
Аверины поддержали отстраненную за паспорт России латвийскую гимнастку Спорт, 15:45
Одного из лидеров «Спартака» унесли на носилках в матче против «Урала» Спорт, 15:45
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 15:28
На Украине начнут приватизацию хлебокомбинатов и спиртовых заводов Бизнес, 15:24
Кадыров заявил, что обсудил с Путиным действия бойцов из Чечни в Донбассе Политика, 15:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:07
Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось Pro, 15:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Колосков словами «Путин ни при чем» оценил санкции УЕФА к турецкому клубу Спорт, 14:57
Латвийская гимнастка сообщила о требовании отказаться от паспорта России Спорт, 14:51
МИД назвал популистским требование посла Украины вернуть имущество СССР Политика, 14:44
Эрдоган подтвердил договоренность об оплате российского газа рублями Политика, 14:41
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 14:39
Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки оформления Политика, 14:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил, что обсудил с Путиным действия бойцов из Чечни в Донбассе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помимо социально-экономической ситуации в Чеченской Республике ее глава Рамзан Кадыров обсудил с президентом Владимиром Путиным действия чеченских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Президент высоко оценил их боевые заслуги и отметил вклад во взятие под контроль территорий Луганской народной республики, заявил Кадыров в Telegram.

«Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет», — написал глава Чечни.

Также он рассказал, что доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, Путин в свою очередь высоко оценил достижения республики в этом направлении. Кадыров добавил, что в Чечне «имеется положительная динамика» в развитии туристической отрасли и вопросе инвестиционной привлекательности региона, чем интересовался президент.

Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым
Политика
Рамзан Кадыров

Ранее о том, что Путин встретился с Кадыровым после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 5 августа в Сочи, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам глава Чеченской Республики до этого рассказал, что во время переговоров российского и турецкого президентов лично познакомился с министром обороны Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

По словам Кадырова, в ходе неофициальной беседы они пришли к единому мнению о необходимости налаживания сотрудничества между Турцией и Чечней.

Чеченские военные отправились на Украину немногим позже начала военной операции, впоследствии Кадыров не раз сообщал о поехавших туда добровольцах. Глава Чечни заверил, что они будут проходить наиболее горячие точки. Он неоднократно сообщал об их действиях в рамках военной операции. После взятия территорий Луганской области Украины под полный контроль российских военных и сил республик Донбасса глава ЛНР Леонид Пасечник удостоил Кадырова звания героя республики и поблагодарил чеченцев за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи

До этого, в марте, спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. А в конце июля президент наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

Теги
Рамзан Кадыров Чечня Военная операция на Украине Владимир Путин
Материалы по теме
Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым
Политика
Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Политика
Кадыров заявил о планах по «демилитаризации» НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter