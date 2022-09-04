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Арестованный экс-президент Молдавии Додон сообщил о ночном пожаре в доме

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Пожар произошел на террасе дома экс-президента Молдавии Игоря Додона, который сейчас находится под домашним арестом. Об этом он сообщил в Telegram.

«Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар», — написал политик. Пожарные, по его словам, оперативно потушили огонь.

К своему посту Додон прикрепил кадры с камер видеонаблюдения. На черно-белой записи видно, как на террасе в отдалении от устройства возникает вспышка. Во второй части ролика Додон показал пожарных, которые тушат очаг возгорания. Он заявил, что огонь мог перекинуться на основной дом.

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Додон находится под домашним арестом по уголовному делу об измене родине, признании финансирования преступной организацией, пассивном коррумпировании и незаконном обогащении. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких, однако запрета на общение со СМИ в судебном постановлении нет.

Уголовное дело против Додона завели 18 мая после скандала с видеозаписью, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ в 2020 году. На кадрах от 2019 года было видно, как экс-глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передали действовавшему на тот момент президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма денег. Додон с Плахотнюком обсуждали создание в парламенте коалиции с конституционным большинством.

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Адвокаты Додона пытались обжаловать решение о домашнем аресте, однако суд им отказал. Сам политик считает дело против себя сфабрикованным по заказу действующей главы государства Майи Санду. Факт получения денег от Плахотнюка он отрицает.

В Кремле выражали беспокойство из-за ситуации вокруг Додона, но называли ее внутренним делом республики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в очередной раз происходит преследование тех, «кто является сторонником развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией».

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