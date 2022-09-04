Арестованный экс-президент Молдавии Додон сообщил о ночном пожаре в доме
Пожар произошел на террасе дома экс-президента Молдавии Игоря Додона, который сейчас находится под домашним арестом. Об этом он сообщил в Telegram.
«Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар», — написал политик. Пожарные, по его словам, оперативно потушили огонь.
К своему посту Додон прикрепил кадры с камер видеонаблюдения. На черно-белой записи видно, как на террасе в отдалении от устройства возникает вспышка. Во второй части ролика Додон показал пожарных, которые тушат очаг возгорания. Он заявил, что огонь мог перекинуться на основной дом.
Додон находится под домашним арестом по уголовному делу об измене родине, признании финансирования преступной организацией, пассивном коррумпировании и незаконном обогащении. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких, однако запрета на общение со СМИ в судебном постановлении нет.
Уголовное дело против Додона завели 18 мая после скандала с видеозаписью, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ в 2020 году. На кадрах от 2019 года было видно, как экс-глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передали действовавшему на тот момент президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма денег. Додон с Плахотнюком обсуждали создание в парламенте коалиции с конституционным большинством.
Адвокаты Додона пытались обжаловать решение о домашнем аресте, однако суд им отказал. Сам политик считает дело против себя сфабрикованным по заказу действующей главы государства Майи Санду. Факт получения денег от Плахотнюка он отрицает.
В Кремле выражали беспокойство из-за ситуации вокруг Додона, но называли ее внутренним делом республики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в очередной раз происходит преследование тех, «кто является сторонником развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией».