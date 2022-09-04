В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Представители бригады НАТО прибудут в Литву перед дислокацией в стране Политика, 12:32
Лидер оппозиции ФРГ предупредил о блэкаутах в стране этой зимой Политика, 12:22
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Темные ретриты: зачем люди неделями живут без света Pro, 12:06
Италия сообщила о двукратном росте затрат на импорт энергоносителей Политика, 11:59
В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Общество, 11:40
Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G Pro, 11:31
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 11:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кварацхелия установил рекорд «Наполи» Спорт, 11:23
В Сирии разбился военный вертолет Общество, 11:20
Власти Херсона сообщили об обстреле со стороны Украины и работе ПВО Политика, 11:01
МЧС зафиксировало рекордное число туристов в летних походах Бизнес, 11:00
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 10:46
Шесть правил делового этикета, которым важно научить детей Pro, 10:40
Пандемия коронавируса ,  

В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 48042 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Это на 7% меньше, чем выявили днем ранее (51699). Больше всего заболевших обнаружили в следующих регионах:

  • Москва (4425);
  • Санкт-Петербург (3018);
  • Краснодарский край (1896);
  • Московская область (1774);
  • Ростовская область (1601).

За тот же срок по всей стране госпитализировали 2239 пациентов с коронавирусом, что на 41,8% меньше по сравнению с 3 сентября. Чаще всего в больницу с инфекцией попадали жители Москвы (239), Подмосковья (121) и Санкт-Петербурга (106).

В России выявили больше 50 тыс. случаев COVID-19 второй день подряд
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Выздоровели за сутки 35732 человека — на 6,9% меньше, чем 3 сентября. Еще 87 пациентов с инфекцией умерли.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Позднее ведомство признало повсеместный рост темпов заболеваемости, но не стало возвращать ограничения на федеральном уровне. Право ввести антиковидные меры оставили за регионами.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Paul Hanna / Reuters Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G
Статьи

В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В последние несколько дней в стране выявляли более 50 тыс. заболевших в сутки. Накануне их число достигло рекордной отметки с марта (51699). Показатели смертности относительно июля выросли примерно в два раза. Количество госпитализаций, которое к середине того же месяца колебалось в районе 1 тыс., выросло примерно в четыре раза.

Ранее, 2 сентября, министр здравоохранения Михаил Мурашко связал рост заболеваемости с возвращением людей в города после отпусков и началом учебного года. Он спрогнозировал ухудшение эпидемиологической обстановки, но не стал называть сроков, в которые это произойдет.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
коронавирус заболеваемость
Материалы по теме
Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге
Общество
В России выявили больше 50 тыс. случаев COVID-19 второй день подряд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter