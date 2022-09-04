В России за сутки выявили 48 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 48042 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
Это на 7% меньше, чем выявили днем ранее (51699). Больше всего заболевших обнаружили в следующих регионах:
- Москва (4425);
- Санкт-Петербург (3018);
- Краснодарский край (1896);
- Московская область (1774);
- Ростовская область (1601).
За тот же срок по всей стране госпитализировали 2239 пациентов с коронавирусом, что на 41,8% меньше по сравнению с 3 сентября. Чаще всего в больницу с инфекцией попадали жители Москвы (239), Подмосковья (121) и Санкт-Петербурга (106).
Выздоровели за сутки 35732 человека — на 6,9% меньше, чем 3 сентября. Еще 87 пациентов с инфекцией умерли.
Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Позднее ведомство признало повсеместный рост темпов заболеваемости, но не стало возвращать ограничения на федеральном уровне. Право ввести антиковидные меры оставили за регионами.
В последние несколько дней в стране выявляли более 50 тыс. заболевших в сутки. Накануне их число достигло рекордной отметки с марта (51699). Показатели смертности относительно июля выросли примерно в два раза. Количество госпитализаций, которое к середине того же месяца колебалось в районе 1 тыс., выросло примерно в четыре раза.
Ранее, 2 сентября, министр здравоохранения Михаил Мурашко связал рост заболеваемости с возвращением людей в города после отпусков и началом учебного года. Он спрогнозировал ухудшение эпидемиологической обстановки, но не стал называть сроков, в которые это произойдет.