В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19

Доля детей, заразившихся коронавирусом в этом году, выросла до 18%, по сравнению с 2020-2021 годом, когда COVID-19 болели 10-11% детей от всех заразивших. Об этом сообщил «РИА Новости» академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям — при «омикроне» пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто», — сказал Горелов.

Однако постковидный синдром, по словам эксперта, встречается у детей так же часто, как и раньше, отметил Горелов. Причем примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, некоторые симптомы остаются, в первую очередь слабость, разбитость, рассеянность внимания.

В феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что дети составляют пятую часть (21%) тех, кто находится на лечении от COVID-19. Из них 97% лечатся амбулаторно, госпитализированы почти 10 тыс. детей, продолжил Мурашко. Число детей, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме, выросло в 1,6 раза, добавил он.