Минобороны России сочло «безуспешными» попытки ВСУ закрепиться
Вооруженные силы Украины попытались закрепиться на отдельных участках на Николаевском и Криворожском направлениях. Об этом заявило Министерство обороны России.
По версии ведомства, попытки украинской стороны оказались безуспешными. За сутки на этих направлениях ВСУ потеряли 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город», — сказано в сообщении.
Россия начала военную операцию 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические связи с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Однако боевые действия не закончились, в августе их продолжительность достигла полугода.
29 августа Минобороны подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, однако заявило, что украинские войска понесли большие потери. На следующий день ведомство снова сообщило, что российские войска отбили атаку ВСУ на юге Украины, а военные из подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ понесли «значительные потери».
Еще через день Минобороны представило данные о том, что попытка украинских военных возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях «провалилась». Как утверждало ведомство, во время атак на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды «противник понес значительные потери» и был отброшен с позиций.