Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со смертью Горбачева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Турецкий президент отметил, что Горбачев сыграл значительную роль в новейшей истории России и всего мира.
Помимо этого, во время звонка Эрдоган и Путин обсудили многоплановое сотрудничество между странами и настрой на расширение торгово-экономических связей, в том числе продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики.
Они поговорили о ситуации на Украине и конкретно о реализации «зерновой сделки». Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. В последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.
Утром 3 сентября в Колонном зале Дома союзов прошла церемония прощания с первым президентом СССР. Проститься с Горбачевым приехали зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачева. На прощание приехал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Путин попрощался с Горбачевым на день раньше из-за рабочего графика.
Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщал Горбачев-фонд. Его похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что на государственных похоронах будет присутствовать почетный караул.