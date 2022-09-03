Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со смертью Горбачева

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал» Политика, 13:42
В Германии предупредили о падении уровня жизни и волне банкротств Политика, 13:32
Пятеро туристов погибли на вулкане на Камчатке Общество, 13:07
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 13:01
Скандалы, эпатаж и рекорды. Чем запомнилась Серена Уильямс Спорт, 12:50 
Подготовка к запуску сверхтяжелой ракеты SLS к Луне. Прямая трансляция Технологии и медиа, 12:46
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со смертью Горбачева Политика, 12:44
Виктор Орбан прибыл на прощание с Горбачевым Политика, 12:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Барселона» подаст в суд на «Атлетико» за нежелание выпускать Гризманна Спорт, 12:39
«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами Политика, 12:30
Военные на учениях «Восток» предотвратили высадку десанта на Курилы Политика, 12:28
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Власти объяснили «хлопки» над Старым Осколом работой ВКС Политика, 12:10
Эсперанто: как возник и развивался язык мира Экономика образования, 12:00
Умер Горбачев ,  
0 

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со смертью Горбачева

Церемония&nbsp;прощания с&nbsp;Михаилом Горбачёвым
Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Турецкий президент отметил, что Горбачев сыграл значительную роль в новейшей истории России и всего мира.

Помимо этого, во время звонка Эрдоган и Путин обсудили многоплановое сотрудничество между странами и настрой на расширение торгово-экономических связей, в том числе продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

Они поговорили о ситуации на Украине и конкретно о реализации «зерновой сделки». Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. В последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

Утром 3 сентября в Колонном зале Дома союзов прошла церемония прощания с первым президентом СССР. Проститься с Горбачевым приехали зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачева. На прощание приехал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Путин попрощался с Горбачевым на день раньше из-за рабочего графика.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
«Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как EdTech-компании сами надувают финансовый пузырь, который лопнет
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции

Лукашенко отметил вклад Горбачева в разрядку международной напряженности
Политика
Александр Лукашенко

Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщал Горбачев-фонд. Его похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что на государственных похоронах будет присутствовать почетный караул.

Теги
Михаил Горбачев Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин соболезнования телефонные переговоры
Материалы по теме
Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж
Общество
Путин простился с Горбачевым
Политика
Папа римский отметил деятельность Горбачева в «эпоху важных перемен»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter