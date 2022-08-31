Умер Горбачев ,
0
Лукашенко отметил вклад Горбачева в разрядку международной напряженности
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.
«С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины», — заявил глава республики. Он отметил вклад Горбачева в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце XX века и искреннюю веру политика в возможность «переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости».
Материал дополняется.