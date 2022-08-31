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Фонд назвал время прощания с Горбачевым

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов
Михаил Горбачев (на фотографии)
Михаил Горбачев (на фотографии) (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Церемония прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер накануне вечером, пройдет с 10:00 до 14:00 3 сентября в Колонном зале Дома союзов, сообщил пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков, передает ТАСС.

По его словам, вход будет свободный. Поляков уточнил, что похороны состоятся в тот же день.

Источник «РИА Новости» сообщил, что дочь Горбачева сейчас находится в Москве, а на прощание с ним также приедут его внучки. В Кремле сказали, что позднее объявят, посетит ли церемонию президент Владимир Путин.

Наина Ельцина назвала Горбачева искренне хотевшим изменить СССР человеком
Политика
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Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ. Соболезнования в связи с его смертью выразили ряд политиков, журналистов, бизнесменов и деятелей искусства.

В Горбачев-фонде сообщили, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, дату церемонии определит семья. Политика похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утром 31 августа говорил, что решение о проведении государственных похорон Горбачева пока не принято.

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