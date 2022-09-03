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Посол призвал США продолжить контакты для возобновления инспекций по СНВ

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

США следует продолжить дипломатическое сотрудничество с Россией, чтобы возобновить инспекции по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, следует из поста дипмиссии в Telegram.

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основ», — сказал он.

Так Антонов ответил на заявление администрации США о том, что переговоры по новому соглашению на замену СНВ связаны с возобновлением инспекций в рамках договора.

Дипломат назвал такую постановку вопроса неправомерной и обвинил США в искажении значения диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену СНВ.

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«Тот факт, что Вашингтон в феврале инициативно «заморозил» успешно продвигавшиеся стратконсультации, а теперь выставляет условия для их перезапуска свидетельствует о пренебрежении ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия] со стороны Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Посол заявил, что в основе проблем возобновления инспекций по СНВ лежит санкционная политика США, так как именно она блокирует возможность России проводить проверки на американской территории. Кроме того, Москве и Вашингтону мешают противоречия по мерам предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

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Кремль не будет делать одолжений США, чтобы возобновить диалог о СНВ
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет, с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за коронавируса.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

8 августа Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. МИД назвал такой шаг вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций (например, закрытия воздушного пространства).

31 августа представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что США посылают России сигналы о возобновлении переговоров по СНВ, но Москва не собирается делать каких-либо одолжений, поэтому существенных подвижек в этом вопросе пока нет.

Теги
СНВ Анатолий Антонов посол инспекция
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