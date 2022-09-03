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В Запорожской области заявили о сорванной высадке украинского десанта

В ВГА Запорожской области заявили о срыве высадки украинского десанта

Попытка высадки украинских военных на трех направлениях в Запорожской области была сорвана, им оказали отпор, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. <...> Украинским боевикам дан отпор», — сказал Рогов.

В своем Telegram он написал, что после подтверждения информации о движущихся вниз по течению Днепра большого числа лодок с вооруженными людьми с украинской стороны была поднята авиация, в частности вертолеты Ка-52. Ранее Рогов сообщил, что из района Каневского и Лысогорки выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми.

В Запорожье сообщили о лодках с вооруженными людьми со стороны Украины
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1 сентября, в день прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая находится в подконтрольном российским силам Энергодаре, в российском Минобороны заявили, что две группы военных на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища недалеко от станции с целью «захвата электростанции».

Помимо этого десант на двух баржах вышел из Никополя и также пытался высадиться в этом районе, утверждали в ведомстве, однако суда потопили. Позднее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ликвидации украинского десанта, а Рогов заявил, что в районе АЭС взяли в плен трех украинских военных.

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