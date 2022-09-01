Минобороны сообщило о потоплении двух барж с десантом ВСУ близ ЗАЭС

Украинский десант пытался высадиться в районе населенного пункта Водяное. Ранее Минобороны России сообщало о попытках захватить станцию двумя группами диверсантов. АЭС должны посетить эксперты МАГАТЭ

Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Российские военные потопили две самоходные баржи с тактическим десантом вооруженных сил Украины на борту, которые пытались высадиться в нескольких километрах от Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России.

«Около 7:00 мск подразделениями российских Вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС, в районе населенного пункта Водяное, тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», — рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что около 6:00 две диверсионные группы украинских военных численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища и предприняли попытку захвата АЭС. Их блокировали подразделения Росгвардии, охранявшие станцию, и пришедшие к ним на помощь подразделения российских Вооруженных сил. Военные уничтожают диверсионную группу с привлечением вертолетов армейской авиации.

В ведомстве добавили, что украинские военные обстреливают место встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на берегу Каховского водохранилища.

Запорожскую АЭС должны посетить специалисты МАГАТЭ, которые следовали на место встречи с подконтрольной украинским силам территории. Сначала миссия прибыла в Киев, а потом в контролируемое Украиной Запорожье. На станции эксперты должны пробыть один день. Вместе с тем глава организации Рафаэль Гросси рассчитывает создать там постоянную миссию. В Кремле заявляли, что страны должны оказать давление на украинскую сторону для прекращения обстрелов АЭС.