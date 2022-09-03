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В Запорожье сообщили о лодках с вооруженными людьми со стороны Украины

Со стороны Украины вниз по течению Днепра выдвинулось не менее двадцати лодок с вооруженными людьми, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в Telegram.

"Вниз (на юг) по течению Днепра из района Каневского и Лысогорки <...> выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей", - написал он, предположив, что это может быть украинский десант.

Ранее он сообщал, что лодки отправились из района поселков Каменское и Степногорск, но позднее, ссылаясь на источники, уточнил, что местом отправления был район поселков Каневский и Лысогорка, которые находятся на другой стороне Днепра.

Балицкий сообщил об уничтожении высадившегося вблизи ЗАЭС десанта ВСУ
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Запорожская АЭС в Энергодаре

1 сентября, в день прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая находится в подконтрольном российским силам Энергодаре, в Минобороны заявили, что две группы военных на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища недалеко от станции с целью «захвата электростанции». Помимо этого десант на двух баржах вышел из Никополя и также пытался высадиться в этом районе, утверждали в ведомстве, однако суда потопили.

Позднее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ликвидации украинского десанта, а Рогов заявил, что в районе АЭС взяли в плен трех украинских военных.

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