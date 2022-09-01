В ВГА сообщили о пленении трех пытавшихся захватить ЗАЭС военных Украины

Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В районе Запорожской АЭС в плен взяты трое военных ВСУ, которых Минобороны обвинило в попытке захватить атомную электростанцию, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев.Live».

«В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизнь. Они нам нужны, чтобы взять с них показания, — сказал Рогов.

Он также добавил, что 12 человек еще ведут боевые действия, а в целом 47 «нейтрализованы». Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял об уничтожении высадившихся десантников.

О высадке украинского десанта утром 1 сентября сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара, позже информацию подтвердили в Минобороны. В ведомстве заявляли, что две группы военных на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища недалеко от Запорожской АЭС с целью «захвата электростанции». Помимо этого десант на двух баржах вышел из Никополя и также пытался высадиться в этом районе, утверждали в Минобороны.

Там также сообщали, что ВСУ с утра начали обстреливать территорию Запорожской АЭС.

1 сентября на электростанцию должна прибыть миссия МАГАТЭ. В Минобороны обвиняли Киев в организации провокации и попытке с помощью обстрела и боев с десантом сорвать приезд делегации.

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