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Суд огласил приговор владелице фитнес-клуба, где погибла дочь Конкина

Суд дал два года принудработ владелице фитнес-клуба, где погибла дочь актера Конкина
Анна Андрианова (в центре)
Анна Андрианова (в центре) (Фото: moscowproc / Telegram)

Пресненский суд приговорил Анну Андрианову — владелицу фитнес-клуба Jump, в бассейне которого два года назад утонула дочь актера Владимира Конкина Софья, — к двум годам принудительных работ по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает московская прокуратура.

С Андриановой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Суд также удовлетворил гражданский иск Конкина в размере 1,5 млн руб.

По версии следствия, 22 сентября 2020 года Конкина начала тонуть в бассейне фитнес-клуба, ее вытащили, но не успели своевременно оказать медицинскую помощь, поскольку в клубе не было дежурного инструктора по плаванию и медика. Через два дня Конкина скончалась в больнице.

Следственный комитет сообщил, что в обеспечение заявленного потерпевшим гражданского иска арестовано имущество Андриановой стоимостью 11 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пресненского суда.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

О смерти 32-летней Софьи Конкиной стало известно 24 сентября. СК возбудил уголовное дело спустя четыре дня. По данным телеканала РЕН ТВ, в крови Конкиной обнаружили 2,25 промилле алкоголя.

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Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявляла, что девушку могли убить. В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что кроме алкоголя в крови Конкиной обнаружили диазепам. «Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением», — сообщила Нитченко.

Позднее в разговоре с РБК она заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о наличии алкоголя и диазепама в крови погибшей.

В августе прошлого года СК предъявил Андриановой обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелице фитнес-клуба запретили заниматься определенной деятельностью. По словам адвоката Конкиных, она не признала свою вину. Тогда же Нитченко заявила, что версия с умышленным убийством не подтвердилась.

Владимир Конкин — заслуженный артист России, прославился ролью Владимира Шарапова в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя». Также снимался в лентах «Как закалялась сталь», «Отцы и дети» и др.

Теги
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