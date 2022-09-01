Суд огласил приговор владелице фитнес-клуба, где погибла дочь Конкина
Пресненский суд приговорил Анну Андрианову — владелицу фитнес-клуба Jump, в бассейне которого два года назад утонула дочь актера Владимира Конкина Софья, — к двум годам принудительных работ по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает московская прокуратура.
С Андриановой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Суд также удовлетворил гражданский иск Конкина в размере 1,5 млн руб.
По версии следствия, 22 сентября 2020 года Конкина начала тонуть в бассейне фитнес-клуба, ее вытащили, но не успели своевременно оказать медицинскую помощь, поскольку в клубе не было дежурного инструктора по плаванию и медика. Через два дня Конкина скончалась в больнице.
Следственный комитет сообщил, что в обеспечение заявленного потерпевшим гражданского иска арестовано имущество Андриановой стоимостью 11 млн руб.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пресненского суда.
О смерти 32-летней Софьи Конкиной стало известно 24 сентября. СК возбудил уголовное дело спустя четыре дня. По данным телеканала РЕН ТВ, в крови Конкиной обнаружили 2,25 промилле алкоголя.
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявляла, что девушку могли убить. В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что кроме алкоголя в крови Конкиной обнаружили диазепам. «Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением», — сообщила Нитченко.
Позднее в разговоре с РБК она заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о наличии алкоголя и диазепама в крови погибшей.
В августе прошлого года СК предъявил Андриановой обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелице фитнес-клуба запретили заниматься определенной деятельностью. По словам адвоката Конкиных, она не признала свою вину. Тогда же Нитченко заявила, что версия с умышленным убийством не подтвердилась.
Владимир Конкин — заслуженный артист России, прославился ролью Владимира Шарапова в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя». Также снимался в лентах «Как закалялась сталь», «Отцы и дети» и др.