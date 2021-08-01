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СК предъявил обвинение владельцу фитнес-клуба, где погибла дочь Конкина

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Анне Андриановой, владелице фитнес-клуба Jump, в котором погибла дочь Владимира Конкина София, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

Более подробную информацию в суде предоставить не смогли.

Ранее адвокат Конкина Юлия Нитченко сообщила ТАСС, что владелице клуба предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»). По словам Нитченко, вину Андрианова не признала.

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Фото:Следственный комитет РФ

Адвокат добавила, что версия с умышленным убийством Софии Конкиной не подтвердилась. В настоящее время по делу проходит экспертиза, в ходе которой будет установлено, насколько своевременными и грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти жизнь Конкиной. Сторона Конкиных подала гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн руб.

София Конкина погибла в возрасте 32 лет. Ее доставили в реанимацию в ночь на 24 сентября 2020 года с диагнозом «утопление в пресной воде». София Конкина — дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Он известен ролью Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя». Также актер снимался в фильмах «Как закалялась сталь», «Отцы и дети» и других.

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