В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

София Конкина (Фото: konkinasofia / Facebook)

В Москве полиция проводит проверку по факту гибели дочери актера Владимира Конкина Софии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство городских новостей «Москва».

О смерти женщины также сообщает телеканал РЕН ТВ. По их данным, 32-летняя дочь актера была доставлена в реанимацию в ночь на 24 сентября с признаками утопления.

Источник агентства «Москва» указал, что погибшая в больницу имени С.П. Боткина была доставлена с улицы Красная Пресня, д. 24.

Как уточняет РЕН ТВ, дочь Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба Jump. Родственники погибшей в разговоре с телеканалом сообщили, что женщина давно занималась плаванием, в связи с чем они не верят, что она могла утонуть.