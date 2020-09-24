СК начал проверку после гибели дочери актера Владимира Конкина

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Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщений СМИ о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина в фитнес-клубе в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

СК уточняет, что следователи дадут правовую оценку произошедшему на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее телеканал РЕН ТВ и агентство городских новостей «Москва» сообщили, что полиция начала проверку из-за смерти 32-летней Софии Конкиной. По данным телеканала, она утонулав бассейне московского фитнес-клуба Jump погибла 32-летняя София Конкина. Утром 24 сентября ее доставили в реанимацию с признаками утопления, где она скончалась. Родственники девушки рассказали журналистам РЕН ТВ, что не верят в данную версию произошедшего, так как Конкина давно занималась плаванием и не могла утонуть. В фитнес-клубе Jump отказались от комментариев РБК.