Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 16:01
Гросси допустил, что МАГАТЭ оставит экспертов на Запорожской АЭС Политика, 17:37
Делегация Тульской области вручила подарки школьникам Мариуполя Пресс-релиз, 17:37
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:29
«Динамо» объявило о срыве трансфера Захаряна в «Челси» Спорт, 17:17
Путин поддержал идею создать аналог «Артека» в Калининграде Общество, 17:14
Путин пожелал Токаеву успехов после объявления о реформах и выборах Политика, 17:10
Новак пообещал прекратить поставки нефти тем, кто введет потолок цен Политика, 17:07
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд прекратил дело депутата о дискредитации после поста с молитвой папы Политика, 17:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:00
Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине Политика, 16:58
Алонсо извинился за слово «идиот» в адрес Хэмилтона после аварии в Спа Спорт, 16:57
Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС Политика, 16:53
Пугачева рассказала о желании «набить морду» одному человеку Общество, 16:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси начала осмотр Запорожской атомной электростанции в сопровождении представителей «Росатома», передают ТАСС и «РИА Новости».

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссии МАГАТЭ покажут не только территорию станции, но и последствия обстрелов в городе Энергодар, где находится АЭС. «Мы им (представителям МАГАТЭ) все покажем, мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили», — сказал Балицкий в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Визит делегации рассчитан на один день. Сегодня специалисты ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят энергоблоки. Глава МАГАТЭ говорил, что агентство надеется создать на станции постоянную миссию.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности в Европе и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На ней находятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС контролируется российскими силами, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС
Политика
Фото:Andriy Andriyenko / AP

Перед тем как отправиться на станцию, представители МАГАТЭ 30 августа встретились в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. На территорию АЭС они прибыли около 14:00 1 сентября. До этого сообщалось, что члены делегации задержались на блокпосту на подконтрольной Украине территории.

Гросси сам вступил на КПП в переговоры с украинскими военными. Балицкий уточнял, что часть колонны смогла проехать в нейтральную зону, а часть задержали на блокпосту. Однако в итоге всех сотрудников Агентства по атомной энергетике пропустили.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Какие варианты для релокации капитала остались у россиян: 5 юрисдикций
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Мифы о зумерах: как работать с теми, кто родился после 1995 года
Исследования
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи

За последние два дня военно-гражданская администрация Запорожской области неоднократно сообщала об атаках на АЭС, а также о задержании группы диверсантов, которая якобы готовила на станции теракт.

Российское Минобороны утверждает, что украинская сторона обстреливает станцию с середины июля. Москва отвергает обвинения в размещении на АЭС тяжелого вооружения. Утром 1 сентября Минобороны сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, а также о новых обстрелах. В ведомстве назвали это провокацией, направленной на срыв визита делегации МАГАТЭ.

Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС
Материалы по теме
Эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС
Политика
Глава Запорожской ВГА объяснил задержку миссии МАГАТЭ
Политика
В Кремле заявили, что опасаются провокаций ВСУ во время инспекции МАГАТЭ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter