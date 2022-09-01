Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси начала осмотр Запорожской атомной электростанции в сопровождении представителей «Росатома», передают ТАСС и «РИА Новости».

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссии МАГАТЭ покажут не только территорию станции, но и последствия обстрелов в городе Энергодар, где находится АЭС. «Мы им (представителям МАГАТЭ) все покажем, мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили», — сказал Балицкий в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Визит делегации рассчитан на один день. Сегодня специалисты ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят энергоблоки. Глава МАГАТЭ говорил, что агентство надеется создать на станции постоянную миссию.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности в Европе и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На ней находятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС контролируется российскими силами, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Перед тем как отправиться на станцию, представители МАГАТЭ 30 августа встретились в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. На территорию АЭС они прибыли около 14:00 1 сентября. До этого сообщалось, что члены делегации задержались на блокпосту на подконтрольной Украине территории.

Гросси сам вступил на КПП в переговоры с украинскими военными. Балицкий уточнял, что часть колонны смогла проехать в нейтральную зону, а часть задержали на блокпосту. Однако в итоге всех сотрудников Агентства по атомной энергетике пропустили.

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За последние два дня военно-гражданская администрация Запорожской области неоднократно сообщала об атаках на АЭС, а также о задержании группы диверсантов, которая якобы готовила на станции теракт.

Российское Минобороны утверждает, что украинская сторона обстреливает станцию с середины июля. Москва отвергает обвинения в размещении на АЭС тяжелого вооружения. Утром 1 сентября Минобороны сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, а также о новых обстрелах. В ведомстве назвали это провокацией, направленной на срыв визита делегации МАГАТЭ.