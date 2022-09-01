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Финский премьер увидела переход на военную экономику из-за энергокризиса

«Газпром» GAZP ₽254,9 +24,95% Купить
Санна Марин
Санна Марин (Фото: Andrew Medichini / AP)

Финляндия на фоне энергетического кризиса вынуждена жить в условиях военной экономики, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — сказала она.

Марин назвала возникший энергокризис беспрецедентным и выразила надежду, что разрешить его за счет исключительных мер поможет Еврокомиссия. Одним из таких шагов может стать установление потолка цен на электроэнергию, заявила политик.

1 сентября правительство должно согласовать проект госбюджета Финляндии на 2023 год.

«Газпром» объявил о полной остановке поставок по «Северному потоку»
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

К концу августа цены на электричество в Европе достигли рекордных показателей, передавал телеканал France 24. Стоимость годовых контрактов на его закупку в Германии и Франции превысила €995 и €1,1 тыс. за МВт·ч — в десять раз больше, чем в прошлом году. Британский энергетический регулятор Ofgem, в свою очередь, сообщил, что с 1 октября цены на электричество для потребителей вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.). На фоне происходящего премьер-министр Чехии, которая председательствует в Совете ЕС, Петр Фиала анонсировал экстренное совещание министров энергетики стран ЕС для обсуждения мер по урегулированию ситуации в этой сфере.

Цены на электричество в европейских странах резко выросли на фоне рекордного подорожания газа. Телеканал France 24 писал, что работающие за счет газа электростанции производят около 20% всей электроэнергии в Европе. 26 августа биржевая цена на газ в Европе составила €3400 (примерно столько же в долларах) за 1 тыс. куб. м, что стало максимумом с начала марта. Однако к вечеру 31 августа она опустилась ниже $2500

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Стоимость газа выросла на фоне снижения прокачки по газопроводу «Северный поток» до 20% от общей проектной мощности в сутки. «Газпром» связывает падение с трудностями возврата турбины Siemens, которую ранее задержали в Канаде из-за санкций. Власти Германии добились его передачи и выражали готовность направить его России, однако «Газпром» потребовал гарантировать, что британские и европейские санкции не коснутся ремонта и транспортировки турбин газопровода.

31 августа «Газпром» объявил о полной остановке поставок по «Северному потоку» до 4:00 мск 3 сентября для «планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате».

Теги
Финляндия Санна Марин электричество
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