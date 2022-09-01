В Ираке возобновились столкновения сторонников проповедника ас-Садра и шиитского ополчения

В Ираке возобновились бои сторонников проповедника и ополчения шиитов

В провинции Басра на юго-востоке Ирака возобновились вооруженные столкновения военизированного шиитского ополчения «Асаиб Ахль аль-Хакк» сторонников шиитского проповедника Муктады ас-Садра, передает телеканал Al Jazeera.

По предварительным данным, как минимум один человек погиб в ходе боев, двое других получили ранения. Директор офиса Al Jazeera в Багдаде Валид Ибрагим со ссылкой на сообщение служб безопасности, что в центре одноименного города Басра убили одного из лидеров движения «Сарая ас-Салям» («Бригады мира»), которым руководит ас-Садр.

Al Jazeera и источники другого телеканала Alsumaria подтвердили, что члены этой военнизированной группировки также участвуют в боях.

Губернатор провинции Асъад аль-Айдани приказал силам безопасности направить в район столкновений дополнительные подразделения, чтобы предотвратить продвижение толп, пишет канал.

Политический кризис в Ираке начался осенью 2021 года.Тогда в стране состоялись парламентские выборы, по итогам которых должны были избрать премьера. Большинство на выборах получила партия ас-Садра, но она не смогла договориться с другими политическими силами и сформировать правительство. В итоге премьера так и не выбрали, пост по-прежнему занимает назначенный в 2020 году Мустафа Аль-Казыми. Он обещал покинуть должность в случае ухудшения ситуации.

В июне для разрешения кризиса политический альянс шиитских партий «Координационная структура» (куда не входит партия ас-Садра) выдвинул на пост премьера своего кандидата, Мухаммеда ас-Судани, из-за чего в стране начались волнения.

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Сторонники ас-Садра отвергли его кандидатуру и в июле штурмом ворвались в здание парламента. Однако-Садр призвал их прекратить выступления и покинуть район с правительственными учреждениями, а позднее объявил голодовку, призывая остановить насилие.

В августе кризис вновь обострился после того, как ас-Садр заявил о решении уйти из политики из-за тупиковой ситуации внутри страны. В итоге его сторонники 29 августа ворвались в Республиканский дворец в Багдаде, где заседает штаб правительства. Столкновения протестующих с правоохранителями возобновились, сообщалось о падении в районе «зеленой зоны» (район правительственных учреждений) четырех ракет.

После двух дней беспорядков ас-Садр призвал сторонников разойтись. Он обещал отречься от продолжающих бастовать сторонников, передавал Al Arabiya.

В результате столкновений протестующих с правоохранителями погибли как минимум 30 человек.