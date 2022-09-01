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Севший на мель нефтяной танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу

Проход судов через Суэцкий канал в Египте остановили после посадки на мель нефтяного танкера, сообщают газета Youm7 и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Судно село на мель поздно вечером 31 августа и заблокировало навигацию по каналу, пишет агентство. Позднее оно сообщило со ссылкой на представителей власти, что судно сняли с мели. Газета эти данные подтвердила.

По информации Youm7, речь идет о нефтяном танкере водоизмещением 64 000 т и длиной 252 м. Телеканал Al Arabya со ссылкой на администрацию пишет, что судно под названием Affinity V следовало под флагом Сингапура из Португалии в порт Янбу на западе Саудовской Аравии.

Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале
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Фото:SuezAuthorityEG / Twitter

В администрации уточнили, что танкер сел на мель около 19:15 по каирскому времени (20:15 мск), сейчас канал пропускает суда в штатном режиме.

В марте 2021 года один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given заблокировал судоходство по Суэцкому каналу на шесть дней. Из за-этого в нем собралась пробка из более чем 200 судов, а мировые цены на нефть резко выросли. Аналитики страховой компании Allianz оценили общий ущерб мировой экономики от блокировки Суэцкого канала в $230 млрд. Сам канал, по данным администрации, ежедневно терял от простоя $14 млн.

Снять контейнеровоз пытались более десяти буксиров и экскаватор, также проводились работы по углублению дна. В итоге спустить его на воду удалось благодаря приливу. В августе того же года контейнеровоз вновь пересек канал, но не заблокировал его.

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