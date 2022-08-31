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В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Фото: Erin Scott / Reuters
Фото: Erin Scott / Reuters

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Мы выделили уже более $13 млрд в виде военной помощи ВСУ. Мы продолжим делать это, и в предстоящие дни будут объявления о дальнейшей помощи», — сказал он.

По словам Кирби, США хотят в первую очередь обеспечить Киев нужными средствами и дать ему информацию, необходимую для успешного ведения боевых действий.

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«Мы хотим гарантировать, чтобы <...> у них была информация, необходимая для достижения успеха на поле боя, а также возможности. Мы намерены продолжать работать в тесном контакте с ними, чтобы понять, какая информация и возможности им нужны», — уточнил чиновник, добавив, что старается не «характеризовать успехи» украинской стороны (цитата по ТАСС).

С января США поставили Украине больше военной помощи, чем любая другая страна. По данным Кильского института мировой экономики (ФРГ), который ведет мониторинг помощи Киеву от других государств государствами, с 24 января по 3 августа этого года Вашингтон передал Украине пакеты военной помощи на €25 млрд, гуманитарной — на €9 млрд, финансовой — на €10 млрд. В подсчетах не учтены те пакеты, о которых США объявили позднее, их общий объем приблизительно равен $5 млрд. 24 августа, в День независимости Украины, Вашингтон объявил о рекордном транше почти на $3 млрд.

Россия осуждает поставки Киеву западного оружия и считает конвои с ним законными военными целями.В Москве не раз говорили, что снабжение Украины вооружением не помешает достичь целей спецоперации. Тогда же, 24 августа, глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в затягивании конфликта и увеличении числа жертв за счет поставок оружия.

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