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Зеленский и Байден обсудили дальнейшую помощь США Украине

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщается в Twitter украинского лидера.

«У меня был прекрасный разговор с президентом Соединенных Штатов. Поблагодарил [его] за непоколебимую поддержку США украинскому народу — в сфере безопасности и финансов», — написал Зеленский.

Американский президент в Twitter также сообщил о звонке украинскому коллеге. Байден написал, что позвонил Зеленскому в честь Дня независимости Украины.

«Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за своей суверенитет», — указал американский лидер.

Байден объявил о крупнейшем пакете помощи Украине почти на $3 млрд
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

США являются лидером по объему помощи, переданной Украине. По данным Кильского института мировой экономики (ФРГ), который ведет мониторинг помощи, предоставляемой Киеву другими государствами, с 24 января по 3 августа этого года Вашингтон оказал военную поддержку на €25 млрд, гуманитарную — на €9 млрд, финансовую — на €10 млрд. Эти данные не учитывают объемы объявленных позднее пакетов помощи на сумму около $5 млрд (в евро — примерно та же сумма).

Для сравнения: на втором месте по количеству предоставленной помощи — Великобритания, она отправила вооружений на сумму €4 млрд, финансовая помощь составила чуть более €2 млрд, гуманитарная — €0,38 млрд. Общая сумма военной помощи Запада Украине на середину августа — $40 млрд.

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Москва отмечала, что военные поставки Киеву со стороны Запада не помешают ей достичь целей спецоперации на Украине, но продлят страдания жителей страны.

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Владимир Зеленский Джо Байден Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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