Зеленский и Байден обсудили дальнейшую помощь США Украине
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщается в Twitter украинского лидера.
«У меня был прекрасный разговор с президентом Соединенных Штатов. Поблагодарил [его] за непоколебимую поддержку США украинскому народу — в сфере безопасности и финансов», — написал Зеленский.
Американский президент в Twitter также сообщил о звонке украинскому коллеге. Байден написал, что позвонил Зеленскому в честь Дня независимости Украины.
«Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за своей суверенитет», — указал американский лидер.
США являются лидером по объему помощи, переданной Украине. По данным Кильского института мировой экономики (ФРГ), который ведет мониторинг помощи, предоставляемой Киеву другими государствами, с 24 января по 3 августа этого года Вашингтон оказал военную поддержку на €25 млрд, гуманитарную — на €9 млрд, финансовую — на €10 млрд. Эти данные не учитывают объемы объявленных позднее пакетов помощи на сумму около $5 млрд (в евро — примерно та же сумма).
Для сравнения: на втором месте по количеству предоставленной помощи — Великобритания, она отправила вооружений на сумму €4 млрд, финансовая помощь составила чуть более €2 млрд, гуманитарная — €0,38 млрд. Общая сумма военной помощи Запада Украине на середину августа — $40 млрд.
Москва отмечала, что военные поставки Киеву со стороны Запада не помешают ей достичь целей спецоперации на Украине, но продлят страдания жителей страны.