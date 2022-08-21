Постпред Крыма Мурадов спрогнозировал активизацию провокаций со стороны Украины и США

В Крыму спрогнозировали активизацию провокаций со стороны Украины и США

Вашингтон и Киев рассчитывают создать новую точку эскалации войны НАТО с Россией, увеличив число провокаций в Крыму с применением вооружений альянса, заявил постпред республики Мурадов

США попытаются легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму с применением вооружений НАТО, объяснив это тем, что страны альянса не признают полуостров частью России. Такое мнение выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в разговоре с «РИА Новости».

Киев планирует провести 23 августа в онлайн-режиме второй международный саммит «Крымской платформы». Свое участие в нем подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению Мурадова, в Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией.

«Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма. Вряд ли стоит игнорировать это действо, дирижируемое американцами. Оно будет, очевидно, означать некий рубеж, грани которого уже получили свои очертания», — сказал он.

Постпред Крыма назвал «очевидным» то, что Запад поставил перед собой цель перевести конфликт на Украине на новый, более масштабный уровень, чтобы эту эскалацию было невозможно удержать в прежнем формате российской спецоперации.

При этом Мурадов счел нереализуемым план НАТО нанести поражение России за счет дальнейшего накачивания Киева вооружениями, снабжения тысячами иностранных инструкторов и наемников, обеспечения космическими средствами поддержки.

Читайте на РБК Pro Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Статьи Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Статьи Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Статьи Pro «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей Инструкции

«Наши противники не учитывают, что перекачанный украинский «шарик» просто громко лопнет, наткнувшись на российскую иголку, которую Москва еще и не достала из своих арсеналов. А непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО — прямой маршрут к ядерной катастрофе, в которой победителей не будет», — заключил он.

Материал дополняется