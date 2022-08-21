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В Крыму спрогнозировали активизацию провокаций со стороны Украины и США

Постпред Крыма Мурадов спрогнозировал активизацию провокаций со стороны Украины и США
Вашингтон и Киев рассчитывают создать новую точку эскалации войны НАТО с Россией, увеличив число провокаций в Крыму с применением вооружений альянса, заявил постпред республики Мурадов

США попытаются легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму с применением вооружений НАТО, объяснив это тем, что страны альянса не признают полуостров частью России. Такое мнение выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в разговоре с «РИА Новости».

Киев планирует провести 23 августа в онлайн-режиме второй международный саммит «Крымской платформы». Свое участие в нем подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению Мурадова, в Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией.

«Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма. Вряд ли стоит игнорировать это действо, дирижируемое американцами. Оно будет, очевидно, означать некий рубеж, грани которого уже получили свои очертания», — сказал он.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Постпред Крыма назвал «очевидным» то, что Запад поставил перед собой цель перевести конфликт на Украине на новый, более масштабный уровень, чтобы эту эскалацию было невозможно удержать в прежнем формате российской спецоперации.

При этом Мурадов счел нереализуемым план НАТО нанести поражение России за счет дальнейшего накачивания Киева вооружениями, снабжения тысячами иностранных инструкторов и наемников, обеспечения космическими средствами поддержки.

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«Наши противники не учитывают, что перекачанный украинский «шарик» просто громко лопнет, наткнувшись на российскую иголку, которую Москва еще и не достала из своих арсеналов. А непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО — прямой маршрут к ядерной катастрофе, в которой победителей не будет», — заключил он.

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Фото:kremlin.ru

Материал дополняется

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