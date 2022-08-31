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Кравцов сообщил, что школьников в России прибавилось на полмиллиона

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Первого сентября в российские школы пойдут около 17,5 млн детей, на полмиллиона больше по сравнению с прошлым годом, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

В первый класс пойдут около двух миллионов детей. Министр сообщил, что переводить школы на дистанционное обучение не планируется, такая мера касается только тех, где очный формат невозможен из-за чрезвычайных ситуаций.

Кравцов пояснил, что информационные технологии не заменяют традиционные формы обучения, а внедряются в дополнение к ним. «Никаких электронных учебников взамен традиционных быть не может: Обычный учебник, ручка, тетрадь, — все, как было у нас в школе».

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что дети, прибывшие в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, будут обучаться в российской средней школе бесплатно. По ее данным, на 22 августа в страну приехали более 557 тыс. детей. Российское Минобороны 26 августа сообщило, что с начала военной операции в Россию прибыли 3 млн 680 тыс. 474 человека и в том числе 587 176 детей.

До этого российские власти заявляли о намерении интегрировать ДНР и ЛНР в единое научно-образовательное пространство России. Кравцов, в частности, пообещал, что образовательные учреждения Донбасса перейдут на российские учебные программы за пять лет.

В Минпросвещения сообщили, что в ДНР в новом учебном году откроются 584 школы, на работу выйдут 34 тыс. учителей. Число школьников, которые приступят к занятиям, ведомство оценивало более чем в 160 тыс.

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В конце июня ведомство подготовило поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Теперь школьники на истории будут изучать российскую военную операцию на Украине.

Теги
Сергей Кравцов школы первое сентября
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