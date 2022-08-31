Экс-канцлер Германии Меркель не приедет на церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы

Меркель не приедет на церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы колена

Ангела Меркель (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не сможет посетить церемонию прощания и присутствовать на похоронах последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил представитель экс-канцлера, передает News.de.

По словам представителя Меркель, в конце отпуска, который закончился три недели назад, она получила травму колена, из-за чего не сможет присутствовать на церемонии прощания с Горбачевым. Процесс восстановления проходит очень хорошо, но из-за травмы врачи не рекомендуют политику совершать поездки, уточнила она.

«Никаких заявлений о такой поездке в настоящее время делать нельзя, так как подробности этого пока остаются открытыми», — заявила представитель Меркель.

При этом бывший канцлер Германии сообщила, что «с большой грустью» восприняла новость о смерти Горбачева. «Михаил Горбачев написал мировую историю. Он показал, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему», — говорится в заявлении на сайте Меркель.

Она отметила, что без мужества Горбачева и его политики перестройки и гласности, «мирная революция в ГДР также была бы невозможна». Экс-канцлер вспомнила, как в 1989 на фоне протестов в Восточном Берлине боялась повторения разгона митингующих танками, как было в 1953-м. «Но на этот раз, в отличие от 1953 года, танки не отправили, никто не стрелял», — сказала она.

Берлинская стена, разделявшая западную и восточную части города, а также Западный Берлин от территории ГДР, была разрушена 9 ноября 1989 года. Горбачев рассказывал, что тогда на территории ГДР находились 380 тыс. советских солдат. «Они получили приказ оставаться в казармах. Сложнейший процесс прошел без кровопролития, прошел мирно. Думаю, в этом есть и моя заслуга», — сказал он. Разрушение стены стало одним из этапов воссоединения Германии — ФРГ и ГДР формально объединились 3 октября 1990 года. «Когда 9 ноября рухнула Берлинская стена, это не стало для нас неожиданностью. Становилось все более очевидно, что воссоединение Германии не просто неизбежно, но что это вопрос ближайшей перспективы» — писал Горбачев в своей книге «Что поставлено на карту: Будущее глобального мира».

Читайте на РБК Pro Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции Pro На какую новую схему перешли рейдеры в 2022 году На какую новую схему перешли рейдеры в 2022 году Инструкции Pro «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис Статьи Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи

В заключение Меркель добавила, что Горбачев «коренным образом изменил ее жизнь».

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. В Центральной клинической больнице заявили, что политик скончался «после тяжелой и продолжительной болезни», долгое время у него были проблемы с почками.

В «Горбачев-фонде» сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его жена Раиса, умершая в 1999 году.

Решение о проведении государственных похорон политика пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что этим вопросом будут заниматься сегодня. Отвечая на вопрос, примет ли участие в похоронах Горбачева президент Владимир Путин, пресс-секретарь заявил, что это будет зависеть от пожеланий родных и близких политика.