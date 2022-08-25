Подконтрольные России Херсонская область и Запорожье остались без света

Город Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен, сообщил член Главного совета ВГА региона Владимир Рогов. Без электричества также остался Херсон, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», — цитирует «Интерфакс» собеседника в Херсонской области. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев также сообщил об отключении света в городе, передает агентство.

Причины произошедшего выясняются.

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