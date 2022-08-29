Новая Каховка в Херсонской области осталась без электричества после удара ВСУ

Новая Каховка осталась без электричества и воды после удара ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области осталась без электричества и водоснабжения после обстрела украинских военных, сообщил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.

«Электричества нет нигде. Больницы мы успели обеспечить генераторами. С утра будем доставлять воду, потому что воды нет тоже сейчас», — сказал Леонтьев.

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