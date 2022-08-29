Экс-мэра Архангельска арестовали после автопробега «богатых и успешных»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 29 авг, 15:59
Карпин заявил, что с критиковавшим Захаряна депутатом «давно все понятно» Спорт, 00:00
Мексиканец вместо Ковальчука. Почему в КХЛ упадет уровень хоккея Спорт, 00:00
Счетная палата указала на риски при создании системы «ГосТех» Технологии и медиа, 00:00
Глава Минвостокразвития предложил России «путь по канонам Сунь Цзы» Бизнес, 00:00
Власти введут новый рейтинг развития регионов по 54 критериям Политика, 00:00
Новая Каховка осталась без электричества и воды после удара ВСУ Политика, 29 авг, 23:47
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 29 авг, 23:44
Экс-мэра Архангельска арестовали после автопробега «богатых и успешных» Общество, 29 авг, 23:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Вучич допустил покупку нефти из Венесуэлы и Ирака Экономика, 29 авг, 23:19
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 29 авг, 23:15
Ялтинский экономический форум перенесли на год Экономика, 29 авг, 23:13
В «Химках» оценили сценарий с возвратом уволенного три недели назад Юрана Спорт, 29 авг, 22:55
Авиавласти разрешили выполнять 15 «коротких» рейсов в час в Сочи и Турцию Политика, 29 авг, 22:54
В Киеве заявили о планах вступить в НАТО без предварительных условий Политика, 29 авг, 22:50
Общество ,  
0 

Экс-мэра Архангельска арестовали после автопробега «богатых и успешных»

Александр Донской
Александр Донской (Фото: alexandrdonskoy / VK)

Таганский суд Москвы арестовал бывшего мэра Архангельска Александра Донского, которого ранее задержали вместе с участниками несанкционированного автопробега владельцев суперкаров «Богатые и успешные». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Донскому назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — сказал собеседник агентства.

Число задержаний на пробеге «Богатые и успешные» превысило 100 человек
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автопробег, о котором идет речь, должен был состояться 28 августа. Его организовывал 28-летний житель Санкт-Петербурга, блогер Алексей Хитров. Мероприятие планировали провести в центре Москвы. В заезде должны были принимать участие владельцы элитных машин Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer, всего их было около 170. Автопробег был частью развлекательной программы, которая должна была пройти с 27 по 29 августа, участие стоило от 40 тыс. до 300 тыс. руб.

Однако днем 28 августа полиция запретила проводить автопробег. На следующий день столичный суд арестовал Алексея Хитрова и его брата Сергея на 15 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). Кроме них, обвинение по той же статье предъявили еще пятерым участникам автопробега. В итоге полиция задержала 107 человек.

Среди задержанных оказался и экс-мэр Архангельска Александр Донской. При этом он сам свою вину отрицает. По словам экс-мэра, его задержали, когда он стоял на лестнице в «Москва-сити» после завтрака в ожидании такси.

Донской занимал пост мэра Архангельска в 2005–2008 годах. В 2017 году его задержали после того, как он проехался на красном Ferrari по одному из торговых центров Москвы. Свои действия экс-мэр назвал шуткой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи

Теги
Архангельск Александр Донской Москва арест автопробег
Материалы по теме
Экс-мэра Архангельска задержали с участниками автопробега суперкаров
Общество
Участников пробега суперкаров в Москве обвинили по статье о митинге
Общество
Братьев-устроителей пробега суперкаров для богатых и успешных арестовали
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter