Экс-мэра Архангельска арестовали после автопробега «богатых и успешных»

Александр Донской (Фото: alexandrdonskoy / VK)

Таганский суд Москвы арестовал бывшего мэра Архангельска Александра Донского, которого ранее задержали вместе с участниками несанкционированного автопробега владельцев суперкаров «Богатые и успешные». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Донскому назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — сказал собеседник агентства.

Автопробег, о котором идет речь, должен был состояться 28 августа. Его организовывал 28-летний житель Санкт-Петербурга, блогер Алексей Хитров. Мероприятие планировали провести в центре Москвы. В заезде должны были принимать участие владельцы элитных машин Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer, всего их было около 170. Автопробег был частью развлекательной программы, которая должна была пройти с 27 по 29 августа, участие стоило от 40 тыс. до 300 тыс. руб.

Однако днем 28 августа полиция запретила проводить автопробег. На следующий день столичный суд арестовал Алексея Хитрова и его брата Сергея на 15 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). Кроме них, обвинение по той же статье предъявили еще пятерым участникам автопробега. В итоге полиция задержала 107 человек.

Среди задержанных оказался и экс-мэр Архангельска Александр Донской. При этом он сам свою вину отрицает. По словам экс-мэра, его задержали, когда он стоял на лестнице в «Москва-сити» после завтрака в ожидании такси.

Донской занимал пост мэра Архангельска в 2005–2008 годах. В 2017 году его задержали после того, как он проехался на красном Ferrari по одному из торговых центров Москвы. Свои действия экс-мэр назвал шуткой.