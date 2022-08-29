Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Бизнес попросил продлить параллельный импорт на 2023 год Бизнес, 01:10
Как поменялись долги бизнеса и россиян в рублях и валюте. Инфографика Бизнес, 01:00
Экс-мэра Архангельска задержали с участниками автопробега суперкаров Общество, 00:42
Минобороны раскрыло детали учений «Восток-2022» Политика, 00:41
Польша осталась недовольна предложением ФРГ поставить 20 танков Leopard Политика, 00:09
Власти Москвы купили завод для ремонта дорог Бизнес, 00:00
Покорят ли россияне Америку. Главные интриги US Open 2022 года Спорт, 00:00
Как лечить рассеянный склероз Партнерский проект, 28 авг, 23:59
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Энергодара назвали срыв визита МАГАТЭ на ЗАЭС целью обстрелов ВСУ Политика, 28 авг, 23:55
Голевая передача Головина позволила «Монако» прервать победную серию ПСЖ Спорт, 28 авг, 23:46
Боррель усомнился в решении ЕС по полному запрету на выдачу виз россиянам Политика, 28 авг, 23:42
Премьер Баварии заявил, что ФРГ пока не нашла замену российскому газу Политика, 28 авг, 23:23
Захарова увидела в комментариях Белого дома признание фашизма в США Политика, 28 авг, 23:20
Левандовски оформил дубль во втором матче «Барселоны» подряд Спорт, 28 авг, 23:16
Общество ,  
0 

Экс-мэра Архангельска задержали с участниками автопробега суперкаров

В Москве полиция пресекла автопробег с участием элитных автомобилей, среди задержанных оказался блогер и экс-мэр Архангельска Александр Донской
Фото: Александр Донской / VK
Фото: Александр Донской / VK

Бывшего мэра Архангельска, блогера Александра Донского задержали вместе с участниками несанкционированного автопробега владельцев суперкаров. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Донской рассказал, что его задержали, когда он шел на православную выставку и не отпускают семь часов. «Говорят что связанно с тем, что какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках. Я не умею водить машину, у меня нет автомобиля. Просто стоял на лестнице в Москва-сити после завтрака в ожидании такси», — сказал блогер.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с Донским, где он, как он сам говорит, находится в помещении с другими задержанными, большинство из которых ничего не знали об автопробеге.

Донской занимал пост мэра Архангельска в 2005 — 2008 годах. Он был фигурантом уголовных дел, в том числе о подделке диплома о высшем образовании и злоупотреблении должностными полномочиями, а именно использования охраны в личных целях. В первом случае его приговорили к штрафу, во втором — к условному сроку. Донской заявлял о политических мотивах преследования и говорил о планах участвовать в выборах президента России. В 2017 году Донского задерживали после того, как он проехался на красном Ferrari по одному из торговых центров Москвы. Свои действия экс-мэр назвал «шуткой».

Днем 28 августа полиция не допустила проведения массовой публичной акции, которая планировалась в группой людей в Москве, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве, не уточняя деталей. «Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», — отмечается в сообщении.

Источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах уточняли, что речь идет об автопробеге «богатых и успешных» владельцев элитных автомобилей. В общей сложности в акции должны были принять участие более 170 машин, в том числе Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и другие, указал собеседник ТАСС. Водителей автомобилей проверяют алкогольное и наркотическое опьянение, а автомобили — на нелегальную модификацию, пишет агентство.

По данным Telegram-канала 122, в числе задержанных и организатор автопробега, 28-летний житель Петербурга, блогер Алексей Хитров. На сайте мероприятие указано, что развлекательная программа, в том числе автопробег, рассчитана на три дня — с 27 по 29 августа. Стоимость участия — от 40 до 300 тыс. рублей. Полиция несколько раз выносила Хитрову предостережение о проведении мероприятии, указывает канал.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как автоматизировать процесс обучения сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images Как одеться, чтобы создать нужный образ на работе
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
автопробег задержание несанкционированная акция Александр Донской
Материалы по теме
Самолет из Саратова в Москву задержали из-за дебошира
Общество
Семь человек пострадали при драке со стрельбой на севере Москвы
Общество
Ройзмана задержали на двое суток по делу о дискредитации армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter