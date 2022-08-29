Экс-мэра Архангельска задержали с участниками автопробега суперкаров

В Москве полиция пресекла автопробег с участием элитных автомобилей, среди задержанных оказался блогер и экс-мэр Архангельска Александр Донской

Фото: Александр Донской / VK

Бывшего мэра Архангельска, блогера Александра Донского задержали вместе с участниками несанкционированного автопробега владельцев суперкаров. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Донской рассказал, что его задержали, когда он шел на православную выставку и не отпускают семь часов. «Говорят что связанно с тем, что какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках. Я не умею водить машину, у меня нет автомобиля. Просто стоял на лестнице в Москва-сити после завтрака в ожидании такси», — сказал блогер.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с Донским, где он, как он сам говорит, находится в помещении с другими задержанными, большинство из которых ничего не знали об автопробеге.

Донской занимал пост мэра Архангельска в 2005 — 2008 годах. Он был фигурантом уголовных дел, в том числе о подделке диплома о высшем образовании и злоупотреблении должностными полномочиями, а именно использования охраны в личных целях. В первом случае его приговорили к штрафу, во втором — к условному сроку. Донской заявлял о политических мотивах преследования и говорил о планах участвовать в выборах президента России. В 2017 году Донского задерживали после того, как он проехался на красном Ferrari по одному из торговых центров Москвы. Свои действия экс-мэр назвал «шуткой».

Днем 28 августа полиция не допустила проведения массовой публичной акции, которая планировалась в группой людей в Москве, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве, не уточняя деталей. «Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», — отмечается в сообщении.

Источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах уточняли, что речь идет об автопробеге «богатых и успешных» владельцев элитных автомобилей. В общей сложности в акции должны были принять участие более 170 машин, в том числе Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и другие, указал собеседник ТАСС. Водителей автомобилей проверяют алкогольное и наркотическое опьянение, а автомобили — на нелегальную модификацию, пишет агентство.

По данным Telegram-канала 122, в числе задержанных и организатор автопробега, 28-летний житель Петербурга, блогер Алексей Хитров. На сайте мероприятие указано, что развлекательная программа, в том числе автопробег, рассчитана на три дня — с 27 по 29 августа. Стоимость участия — от 40 до 300 тыс. рублей. Полиция несколько раз выносила Хитрову предостережение о проведении мероприятии, указывает канал.