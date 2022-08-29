Братьев-устроителей пробега суперкаров для богатых и успешных арестовали

Блогеру и его брату назначили максимально возможное наказание по статье об организации митингов, отсчет начали со дня задержания 28 августа. Такие же обвинения предъявили еще пятерым участникам мероприятия

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Алексея Хитрова, организатора пробега элитных автомобилей в центре столицы, на 15 суток, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Алексею Александровичу Хитрову дали административный арест 15 суток постановлением суда от сегодняшнего дня», — сказали в суде.

Такое же наказание назначили брату-близнецу Хитрова Сергею, который собирался участвовать в том же пробеге, сообщили РБК в суде.

Блогера и его брата привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). Административный арест на 15 суток — максимальное наказание, которое могли назначить Хитровым по этой статье. Срок ареста будут отсчитывать с 28 августа, когда полиция задержала блогера, пишет ТАСС.

Организатором автопробега Хитрова назвал Telelgram-канал «112». Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что власти обратили внимание на автопробег «богатых и успешных», в котором собирались участвовать владельцы элитных автомобилей моделей Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и других. Всего в списке значилось более 170 машин.

На сайте организаторов говорилось, что пробег был частью развлекательной программы с выездом на природу. Она была рассчитана на три дня, с 27 по 29 августа, и стоила 40 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от пакета услуг. Полиция пресекла пробег днем 28 августа.

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По информации «112», полицейские неоднократно предупреждали Хитрова об ответственности за проведение автопробега. Кроме него обвинения по той же статье предъявили еще пятерым участникам: Тимуру Унарокову, Олегу Величаю, Игорю Блыщику, Денису Королеву и Игорю Аксенову. Среди задержанных оказался экс-мэр Архангельска, блогер Александр Донской.