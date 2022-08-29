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Участников пробега суперкаров в Москве обвинили по статье о митинге

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Московская полиция заподозрила семерых участников автопробега в организации массового передвижения граждан в общественных местах, которое нарушило общественный порядок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«В суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП», — объяснили в суде.

Подозреваемыми стали Тимур Унароков, Олег Величай, Игорь Блыщик, Денис Королев, Игорь Аксенов, Алексей и Сергей Хитровы. Им грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

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Фото:Александр Донской / VK

Днем 28 августа полиция не допустила проведения массовой публичной акции, которую группа людей планировала провести в Москве, сообщала пресс-служба ГУ МВД без подробностей. Ведомство пообещало задержать правонарушителей и привлечь их к ответственности.

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Речь шла об автопробеге «богатых и успешных» владельцев элитных автомобилей, говорили источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах. Участниками акции планировали стать водители более 170 машин, среди которых Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и другие, отмечал собеседник ТАСС.

В итоге еще до начала пробега полиция начала проверять водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, а автомобили — на нелегальную модификацию.

Организатором автопробега был 28-летний житель Санкт-Петербурга блогер Алексей Хитров, писал Telegram-канал «112». На сайте мероприятия говорилось, что развлекательная программа включает в себя автопробег, вечеринку, проживание за городом и рассчитана на три дня, с 27 по 29 августа. Стоимость участия составила от 40 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от пакета услуг. Полиция несколько раз выносила Хитрову предостережение о проведении автопробега, указывает канал.

Теги
автопробег суд задержанные Москва новости
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