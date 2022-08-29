Участников пробега суперкаров в Москве обвинили по статье о митинге

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Московская полиция заподозрила семерых участников автопробега в организации массового передвижения граждан в общественных местах, которое нарушило общественный порядок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«В суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП», — объяснили в суде.

Подозреваемыми стали Тимур Унароков, Олег Величай, Игорь Блыщик, Денис Королев, Игорь Аксенов, Алексей и Сергей Хитровы. Им грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

Днем 28 августа полиция не допустила проведения массовой публичной акции, которую группа людей планировала провести в Москве, сообщала пресс-служба ГУ МВД без подробностей. Ведомство пообещало задержать правонарушителей и привлечь их к ответственности.

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Речь шла об автопробеге «богатых и успешных» владельцев элитных автомобилей, говорили источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах. Участниками акции планировали стать водители более 170 машин, среди которых Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и другие, отмечал собеседник ТАСС.

В итоге еще до начала пробега полиция начала проверять водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, а автомобили — на нелегальную модификацию.

Организатором автопробега был 28-летний житель Санкт-Петербурга блогер Алексей Хитров, писал Telegram-канал «112». На сайте мероприятия говорилось, что развлекательная программа включает в себя автопробег, вечеринку, проживание за городом и рассчитана на три дня, с 27 по 29 августа. Стоимость участия составила от 40 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от пакета услуг. Полиция несколько раз выносила Хитрову предостережение о проведении автопробега, указывает канал.



