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Число задержаний на пробеге «Богатые и успешные» превысило 100 человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве полицейские задержали 107 участников автопробега «Богатые и успешные» и завели на них 118 административных протоколов, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Ранее сообщалось как минимум о восьми задержанных. Среди них были организатор мероприятия, блогер Алексей Хитров, его брат Сергей и экс-мэр Архангельска Александр Донской. Затем «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы сообщило, что в инстанцию поступило 14 протоколов, по четырем из них уже вынесли решения.

«Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов, в том числе 61 по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП», — сказано в сообщении МВД. Автомобили задержанных доставили на спецстоянку.

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Речь идет о статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», по которой грозит до 15 суток ареста. Такое наказание уже получили братья Хитровы. Еще два человека получили по десять и восемь суток, сообщили агентству в Таганском районном суде.

Автопробег, о котором идет речь, должен был состояться 28 августа. Он был частью развлекательной программы, которую Алексей Хитров планировал проводить с 27 по 29 августа. В нее также входили проживание за городом и вечеринка, участие стоило от 40 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от набора услуг.

Мероприятие планировали провести в центре Москвы. В заезде должны были принимать участие владельцы элитных машин Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и прочих, всего их было около 170.

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