Япония выразила обеспокоенность из-за российских учений «Восток-2022»

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Правительство Японии обеспокоено проведением Вооруженными силами России учений «Восток-2022», в том числе на Курильских островах, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«После того как Минобороны России 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных островах (так в Японии называют Курильские острова — РБК), мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова», — сказал он.

По словам Мацуно, Япония обеспокоена проведением учений «Восток-2022», пока на Украине продолжается специальная военная операция, и продолжает следить за действиями российских военных.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября в Восточном военном округе, в том числе в акваториях и прибрежных территориях Охотского и Японского морей. В них примут участие более 50 тыс. военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров России, сообщило российское Минобороны.

Целью учений военное ведомство назвало улучшение взаимодействия воинских контингентов стран-партнеров для обеспечения безопасности в регионе. Основная часть мероприятий пройдет на полигоне «Сергеевский» в Приморье, а в акватории Японского моря Тихоокеанский флот совместно с военно-морскими силами Китая отработает оборону морских коммуникаций и содействие сухопутным войскам на приморском направлении.

При объявлении о проведении этих крупномасштабных маневров 26 июля Минобороны говорило, что они пройдут с 30 августа по 5 сентября. Госдеп США после этого заявил, что Россия и Китай имеют право проводить учения. «Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых участвует ряд стран, помимо России и Китая. Страны на рутинной основе принимают свои собственные суверенные решения», — сказал представитель ведомства Нед Прайс.

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В то же время он отметил обеспокоенность из-за развития отношений между Китаем и Россией, а также Ираном и Россией. По словам Прайса, эти страны составляют группу, которая пытается противостоять странам либерального порядка, таким как США и их партнеры. Япония же призвала исключить Курильские острова из зоны военных учений.