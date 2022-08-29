Минобороны раскрыло детали учений «Восток-2022»

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября, в них примут участие более 50 тыс. военных из стран ШОС и ОДКБ, будет задействовано более 5 тыс. единиц вооружения. Они отработают обеспечение безопасности в Восточном регионе

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В учениях «Восток-2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября, примут участие более 50 тыс. военных и свыше 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 беспилотников и 60 боевых кораблей и других военных судов, сообщили в российском Минобороны.

Учения пройдут на семи полигонах Восточного военного округа — «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба» и «Успеновский», — а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них примут участие военные из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров, в том числе из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Лаоса, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

От России в маневрах участвуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Целью учений является улучшение взаимодействия воинских контингентов для обеспечения безопасности в Восточном регионе.

Основная часть мероприятий пройдет на полигоне «Сергеевский», а в акватории Японского моря Тихоокеанский флот совместно с военно-морскими силами Китая отработает оборону морских коммуникаций и содействие сухопутным войскам на приморском направлении.

Белоруссия подтвердила участие в учениях «Восток-2022» в начале августа, страна отправит на маневры более 250 военных. В середине августа об участии в учениях объявил Китай, не уточнив численность отправляемых военных.