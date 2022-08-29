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Польша осталась недовольна предложением ФРГ поставить 20 танков Leopard

Германия предложила поставить Польше 20 танков Leopard взамен отправленных на Украину Т-72, однако такого количества машин недостаточно, Варшава хочет по крайней мере 44 танка, заявил польский министр обороны Мариус Блащак в интервью Polska Times.

«Я прямо ответил своей коллеге Кристине Ламбрехт, что нас интересует хотя бы батальон танков, то есть в западноевропейском формате 44 машины. Предложение, которое было сделано нам в виде до 20 танков, а первые экземпляры поступят к нам только в следующем году, не соответствует нашим ожиданиям и мало что дает», — рассказал он.

Блащак отметил, что если Берлин решит отправить хотя бы 44 танка, Варшава их примет, а в противном случае Польша все равно сможет обойтись без этой поддержки. Он указал на договоренности о поставках танков с США и Южной Кореей — машины начнут прибывать в Польшу в следующем году. По словам главы польского Минобороны, Германия не может обеспечить безопасность Польши, поскольку политика ФРГ направлена на ведение бизнеса с Россией.

Польша договорилась о поставках танков и самоходок из Южной Кореи
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Танк К2 Black Panther

В конце июля Блащак пообещал создать в Польше самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Еще в феврале Варшава договорилась с Вашингтоном о поставке 250 танков Abrams, а в марте США решили перебросить в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». Там заверили, что Patriot разместят в Польше временно. В конце августа польские власти договорились с Южной Кореей о поставках танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9.

В конце апреля Польша передала Украине около половины всех танков Т-72, находившихся у нее на вооружении, всего Варшава обладала примерно 400 бронемашинами. Германия пообещала восполнить недостающее вооружение, отправив танки Leopard, однако в конце мая польский президент Анджей Дуда заявил, что Берлин не выполнил свое обещание.

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