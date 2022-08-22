Минобороны России сообщило об ударах по восьми пунктам управления ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки атаковали восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», — сообщили в ведомстве.

В Харьковской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения украинского ЗРК С-300, в Донецкой народной республике — пусковую установку ЗРК «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы американского производства.

В ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО сбили

пять украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

«Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области», — добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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