Минобороны заявило об атаке на пост армии Сирии и гибели ее военного

Военнослужащий сирийской армии погиб при атаке на пост вооруженных сил западнее горы Телль-эт-Тувайед в Сирии, сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике при Минобороны генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, атаку организовали «боевики», действующие в районе американской военной базы Эт-Танф. Нападение совершили на пост сводного отряда 134 танковой бригады вооруженных сил Сирии.

«В результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР (Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики. — РБК) погиб еще двое получили тяжелые ранения», — сказал Егоров.

Американская военная база Эт-Танф находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании на юге Сирии. Около нее базируются части сирийской оппозиции. Сами Соединенные Штаты также не поддерживают правительство Сирии, они ввели санкции против Дамаска.

Американский контингент вошел на территорию Сирии в начале гражданской войны в 2011 году, спустя семь лет — в декабре 2018 года — занимавший тогда пост президента Дональд Трамп решил вывести большую часть контингента из Сирии после поражения основной части боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

При этом на сирийской территории остались ограниченные контингенты военных специалистов из США, которые поддерживают вооруженную оппозицию. В частности, на базе Эт-Танф и восточных месторождениях служат около 900 американских военных. В российском Минобороны считают, что США, которые возглавляют международную коалицию, хотят дестабилизировать ситуацию в Сирии.

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Минобороны уже сообщало об атаках боевиков с применением беспилотников. Так, в конце июля, они совершили теракт в городе Эс-Сукейлабия во время открытия храма Айя-София, говорил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов. Тогда погибли два мирных жителя, еще 13 получили ранения.