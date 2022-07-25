Минобороны: российские военные не пострадали после теракта в сирийском Эс-Сукейлабия

МО сообщило, что российские военные не пострадали после теракта в Сирии

Российские военнослужащие не пострадали в результате теракта, осуществленного боевиками в сирийском городе Эс-Сукейлабия. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, в городе Эс-Сукейлабия во время открытия храма Айя-София боевиками незаконных вооруженных формирований был совершен теракт с применением беспилотного летательного аппарата.

«24 июля в городе Эс-Сукейлабия провинции Хама во время церемонии открытия храма «Айя-София» боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства. В результате подрыва запущенного террористами БПЛА погибли двое и получили ранения 13 мирных жителей. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали», — сказал Герасимов.

Ранее 24 июля сирийское агентство SANA сообщило, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), базирующиеся на северо-западе Сирии, выпустили ракету по городу Эс-Сукейлабия в провинции Хама. По информации агентства, снаряд разорвался на площади, где проходили народные торжества по случаю открытия в этом городе собора Святой Софии. По данным медицинских источников агентства, погибли двое мирных жителей, еще 12 были доставлены с ранениями в больницу.