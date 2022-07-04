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WP узнала об озабоченности США действиями России на Ближнем Востоке

Вашингтон заявил о «провокационных» и «небезопасных» действиях России и Ирана на Ближнем Востоке. По данным газеты, США ищут способ «восстановить сдерживание» без эскалации конфликта

Вашингтон озабочен «провокационными» и «небезопасными» действиями России и Ирана на Ближнем Востоке, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

Несколько таких ситуаций возникло июне: представители Пентагона фиксировали «провокационные», «эскалационные» или же «небезопасные и непрофессиональные» действия со стороны России и Ирана», пишет издание. В качестве примера такого случая газета привела удар, предположительно, российской авиации по лагерю вооруженных формирований сирийской оппозиции около военной базы США в городе Эт-Танф.

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Американских военнослужащих предупредили об этом примерно за 35 минут до удара, в результате никто не пострадал. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла назвал случившееся «частью более широких попыток соперников США укрепить доминирование в регионе, делая при этом ставку на то, что США не дадут военного ответа на это».

Также представители Вашингтона зарегистрировали несколько «случаев, когда российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу». При этом газета обращает внимание, что CENTCOM отказалось рассказывать о деталях произошедшего в подтверждение своих доводов.

Также отмечается «рост провокаций со стороны Ирана и поддерживаемых им сил», добавил собеседник газеты.

Сейчас США размышляют, как «как восстановить сдерживание, не спровоцировав при этом более широкий конфликт», утверждают авторы публикации. В июне Курилла, выступая перед военными на базе Эт-Танф, заявил, что США не хотят конфликта с Россией, но «будут защищать себя» и «не будут колебаться» с ответом.

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В конце июня The Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне писала о приближении трех катеров Корпуса стражей исламской революции Военно-морских сил Ирана к кораблям ВМС США Sirocco и Choctaw County на расстояние 50 ярдов (46 м) в Персидском заливе. Один из ее собеседников оценил расстояние как небезопасное и сообщил, что катера двигались с «опасно высокой скоростью». Они отклонились от курса, когда экипаж Sirocco выпустил предупредительную сигнальную ракету. Столкновения удалось избежать, иранские катера покинули этот район через час. В момент происшествия корабли находились в международных водах.

Представитель CENTCOM, полковник Джозеф Буччино после инцидента обвинил иранских военных в несоблюдении «международных стандартов профессионального или безопасного поведения на море» и заявил, что «силы CENTCOM будут продолжать летать, плавать и действовать в любом месте в зоне ответственности, разрешенной международным правом, способствуя региональной стабильности».

В зону ответственности CENTCOM входят Ближний Восток и такие регионы, как Южная и Центральная Азия. На сайте командования говорится, что одним из его приоритетов является «сдерживание» Ирана.

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Татьяна Зыкина
Ближний Восток США Россия
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