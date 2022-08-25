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Американские военные пострадали при обстреле базы в Сирии

CENTCOM: трое военных США пострадали в Сирии при ракетном обстреле базы «боевиками Ирана»
Американское командование обвинило боевиков, «поддерживаемых Ираном», в атаке на две военные базы в Сирии. У трех пострадавших легкие травмы, один из них уже вернулся к службе. Нападение отразили боевые вертолеты по указу Байдена
Вертолет Apache
Вертолет Apache (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Трое американских военнослужащих пострадали при ракетном обстреле военной базы в Сирии, атаку осуществили «поддерживаемые Ираном боевики», говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

Нападение началось около 19:20 по местному времени (совпадает с московским), сказано в релизе CENTCOM, атаке подверглись базы Conoco и Green Village, один военный США получил легкие травмы, после чего вернулся в несению службы. Двух других пострадавших военных еще обследует врачи на наличие легких травм. Ударные вертолеты США ответным огнем уничтожили, по меньшей мере, три автомобиля и нескольких человек, которые «были ответственны за запуски ракет».

«У нас есть полный спектр возможностей для смягчения угроз по всему региону, и мы полностью уверены в своей способности защитить наши войска и партнеров по коалиции от нападений», — заверил командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.

В сообщении командования отмечается, что США не стремятся к конфликту с Ираном, однако намерены принимать меры, необходимые для защиты американцев. NBC пишет, что приказ об ответном ударе отдал американский президент Джо Байден, речь идет об ударных вертолетах Apache.

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Фото:Anas Alkharboutli / dpa / picture-alliance / ТАСС

Иран осуждает вмешательство США в вооруженный конфликт в Сирии, президент Эмбрахим Раиси указал на необходимость позволить жителям страны самим определять свое будущее без присутствия «оккупационных сил». Иранский президент обвинил США в воровстве ресурсов у Сирии (в том числе нефть) и выразил уверенность, что конфликт в республики решить военным путем не получится, необходимы политические действия. Раиси счел эффективным астанинский формат, в рамках которого встречаются лидеры стран.

Стороны в последнее время не раз обменивались ударами, в частности, 15 августа 15 августа иранские беспилотники атаковали территорию, которую контролирует оппозиционная коалиция, поддерживаемая США. В результате никто не пострадал, писал Reuters. Американские силы 24 августа нанесли удары о объектам инфраструктуры в Дейр-эз-Зоре, которые используют связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) группировки. Такой приказ отдал Байден, отметили в Центральном командовании американской армии.

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