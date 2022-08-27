Берлинские ТЦ начали отключать эскалаторы из-за цен на электричество

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В Берлине в некоторых торговых центрах решили отключать эскалаторы в определенные часы ради экономии электроэнергии, цены на которую резко выросли, пишет Bild.

К таким мерам уже прибегают в магазинах компании Saturn (продают электронику, вместе с Media Markt компания образует холдинг Media-Saturn), ECE (сеть торговых центров) и Galeria Karstadt (сеть универмагов).

Директор компании, которая управляет этими универмагами, Мигель Мюленбах рассказал газете, что к отключениям прибегают таким образом, чтобы не влиять на комфорт клиентов. В ECE отключают эскалаторы утром и вечером. Как пишет Bild, возможность отключения и внедрения других мер экономии энергии рассматривают и магазины IKEA.

На инфографике, которую приводит Bild, указано, что на 25 августа цена за МВт электричества составляет €748,4, в то время как в апреле прошлого года она была на уровне €50, в октябре — €160. В декабре 2021-го также был резкий взлет цены до €315, однако затем она вернулась к прежним значениям. Тем не менее в течение текущего года в основном фиксировался стабильный рост цен.

Рост цен на электроэнергию в Европе связан, во-первых, с ростом цен на газ, который используется на электрогенерирующих предприятиях (накануне, 26 августа, цены увеличились до $3500 за 1 куб. м газа, приблизившись к рекорду в $3800, который был в марте). Во-вторых, повлияла жаркая погода, из-за которой стали пересыхать водоемы и снизилась выработка энергии на ГЭС.



На этом фоне министры энергетики стран — членов Евросоюза намерены провести экстренное заседание для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике. Пока решение на уровне европейских властей не найдено, в отдельных странах прибегают к своим методам. В Швейцарии допустили отключение подъемников на горнолыжных курортах. В Британии хотят стимулировать граждан отключать энергоемкие электроприборы в часы пиковой нагрузки. В Финляндии не исключали веерных отключений.