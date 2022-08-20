В Швейцарии допустили остановку подъемников для экономии электричества

Швейцария готова ввести ограничения на потребление электроэнергии на горнолыжных курортах, в том числе это может коснуться работы подъемников, сообщает Radio Télévision Suisse.

«Мы готовы сократить потребление», — заявил директор оператора горнолыжных подъемников страны Televerbier Лоран Воше. Он отметил, что рассматривается несколько вариантов реализации этой меры, значительность сокращений зависит от того, на какой объем придется уменьшить потребление.

Речь может идти об отключении фонарей, обогревателей, эскалаторов и лифтов, снижении скорости подъемников вплоть до полной остановки некоторых объектов. Но последний вариант Воше посчитал крайним и реальным в том случае, если потребление придется сократить действительно сильно.

Он указал, что в целом на работу подъемников и снежных пушек расходуется 0,34% от общего потребления электроэнергии в Швейцарии. Воше отметил, что отказ от снежных пушек приведет к большим рискам для курортов, в том время как они приносят доходы в бюджет страны.

Radio Télévision Suisse указывает, что власти страны планируют потребовать снижения потребления на горнолыжных курортах на 20%, при этом сами компании решили снизить его на 5% минимум.

Цены на электричество растут в Европе на фоне энергетического кризиса, который в том числе связан со снижением поставок углеводородов. В Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний предупредили, что рост цен продолжится и в следующем году он ожидается на уровне 30% и более.

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Газета Basler Zeitung со ссылкой на данные Ассоциации указывала, что власти Швейцарии подготовили план на случай перебоев с электроэнергией, который предусматривает различные меры: от призывов к жесткой экономии до отключения электричества на четыре–восемь часов в день. При этом глава полиции страны Фреди Фесслер отмечал, что подобные меры могут привести к бунтам и грабежам.