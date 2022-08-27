Минобороны заявило об ударе по складу с HIMARS в Днепропетровской области
Российская армия нанесла удар высокоточным оружием наземного базирования по складу ВСУ, где хранились реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, сообщает Минобороны России в Telegram.
«В районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — говорится в сводке.
За сутки российские военные перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе Антоновского моста в самом Херсоне. Одну гаубицу М777 удалось уничтожить в Днепропетровской области — из нее велся обстрел Запорожской АЭС, утверждают в Минобороны.
Ведомство также отчиталось о поражении шести складов «ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов» в ДНР, Николаевской и Херсонской областях.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
РСЗО HIMARS и снаряды к ним вошли в несколько пакетов военной помощи США Украине. Последний пакет, выделенный 24 августа и приуроченный ко Дню независимости Украины, оказался крупнейшим по сумме — почти $3 млрд. Что в него входит, не уточнялось, однако в Пентагоне сообщали, что поставки начнутся в течение ближайших месяцев и рассчитаны на несколько лет.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечал, что Киеву хотелось бы получить 50 систем HIMARS, это «полностью изменило бы ход [боевых действий]». При этом он заявил, что это обойдется в «$200 млн + боеприпасы».